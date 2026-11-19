Siete presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como ‘Los Tepeacas’, fueron detenidos por su presunta participación en el delito de robo de hidrocarburo en el estado de Puebla.

Se trata de Everardo ‘N’ de 34 años, identificado como jefe de esta célula criminal; Fidencio ‘N’ de 32; Ángel ‘N’, De 31; Jairo ‘N’ de 31; José ‘N’ de 27; Saúl ‘N’ de 24 y Juan ‘N’ 22 años, detenidos en el barrio de Santa Cruz Temilco de Tepeaca.

Agentes les decomisaron cinco armas largas, más de 500 cartuchos calibre .223 mm, 22 cargadores, cinco chalecos y dos cascos tácticos. Además les fueron asegurados dos motocicletas, una camioneta y un auto usado para presuntamente delinquir.

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De acuerdo con las investigaciones, cinco de los detenidos son originarios de Veracruz y uno más del Estado de México. Su principal función consistía en realizar labores de guardia en los ductos de la región de Tepeaca.

Con información de N+

JAPR