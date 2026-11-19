Cinco hombres identificados como Edgar Alan “N”, Arturo “N”, Erick Yahir “N”, Andrés Eduardo “N” y Joel “N” fueron sentenciados a 80 años de prisión por el delito de secuestro agravado, luego de ser encontrados responsables de privar de la libertad a una persona en Álamo Temapache.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue interceptada por sujetos armados cuando viajaba en un vehículo y posteriormente los responsables exigieron un pago a cambio de su liberación.

El secuestro ocurrió el 12 de diciembre de 2020 sobre la carretera Tierra Blanca–Llano Grande. Meses después, el 1 de marzo de 2021, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la comunidad de Sabana Grande, en el municipio de Tantoyuca.

La sentencia fue emitida por autoridades judiciales del distrito de Tuxpan. Además de los 80 años de prisión, los cinco condenados recibieron la suspensión de sus derechos civiles y políticos.