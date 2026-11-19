Fuerzas de seguridad capturaron en Sinaloa a seis personas, entre ellas Irvin Eduardo ‘N’, alias El Pagador, El 17 o Viejo Menor, líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a Los Mayos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En un mensaje en redes sociales, el funcionario federal informó que el grupo está presuntamente vinculado con laboratorios clandestinos en Chiapas y con multihomicidios.

Se le atribuyen, por ejemplo, el homicidio de 19 personas en La Concordia, Sinaloa; el ataque a una familia en el que murieron dos menores de edad; el asesinato de Adal Peña, El Tata, y el de 20 personas cuyos cuerpos fueron localizados en junio de 2025.

Junto con Irvin ‘N’ fueron detenidos: Jesús Miguel ‘N’, El Chendo, presunto jefe operativo y logístico del grupo; José Antonio ‘N’; Juan de Dios ‘N’; Manuel ‘N’ y Brayan Alexis ‘N’.

Los sujetos fueron aprehendidos en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, durante una operación encabezada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

García Harfuch indicó que Jesús Miguel ‘N’ y José Antonio ‘N’ ya habían sido detenidos por la SSPC el 10 de agosto de 2025 en Los Mochis.

Habían sido vinculados a proceso, pero posteriormente quedaron en libertad en cumplimiento de una suspensión provisional. “Hoy fueron detenidos nuevamente”, apuntó.

A los seis sujetos se les aseguraron tres armas largas, cargadores, cartuchos, medio kilogramo de cristal, ocho kilos de cocaína y 15 radios.

El titular de la SSPC agregó que, en otra investigación, El Chendo y Jeffrey Sebastián Ramírez Avendaño fueron imputados por secuestro.

Las “Fuerzas Especiales Avendaño” (FEA) son célula delictiva asociada al Cártel de Guasave, encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”.

Las FEA están relacionadas con la producción y el tráfico de drogas, lavado de dinero y diversos hechos de violencia en Sinaloa y Chiapas.

De acuerdo con trabajos de inteligencia, en mayo de 2025 sus líderes rompieron sus vínculos con la facción “Los Menores” para establecer una alianza con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, y apoyar a “Los Mayos”.

Como parte de la disputa entre grupos delictivos, extendieron sus operaciones a Mocorito, Guamúchil, Navolato y Angostura, Sinaloa.

SPB