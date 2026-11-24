Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) lograron detener a cuatro personas que se encontraban en calles de la colonia Vista Hermosa, en León, al parecer vendiendo envoltorios de droga.

La dependencia de Seguridad informó sobre la captura de dos hombres y dos mujeres gracias a una denuncia ciudadana que informaba sobre una posible actividad de venta de narcóticos en esta zona.

Esto activó de inmediato los protocolos, por lo que varios elementos se desplazaron a la colonia, siendo en la calle Privada Cádiz, donde vieron a las cuatro personas con las características descritas.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron huir, pero fueron alcanzadas por los integrantes de las FSPE metros más adelante, realizando en ese momento una inspección, donde se encontró bolsas y envoltorios con sustancias que presentaban características de distintos narcóticos.

En total, fueron aseguradas mil 84 dosis de presunta droga, siendo 739 dosis de presunta marihuana, 285 dosis de presunto cristal y 60 dosis de presunta piedra base, las cuales junto con las personas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.