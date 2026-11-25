¡Toma tus precauciones! Ya hay fecha para la formación de la primera tormenta invernal de la temporada, que ocasionará un marcado descenso de las temperaturas en diversos estados de la República Mexicana.

Entérate aquí a partir de cuándo afectará al territorio nacional y conoce las recomendaciones de Protección Civil para evitar afectaciones por el clima gélido.

También puedes consultar todos los canales de difusión para conocer los detalles del pronóstico del clima en el país, así como en el Valle de México.

¿Qué es una tormenta invernal? Las tormentas invernales son los fenómenos meteorológicos en los que los principales tipos de precipitación son nieve, aguanieve o lluvia helada, de acuerdo con información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Se forman cuando se unen tres ingredientes básicos: aire frío, elevación y humedad.

Primero, se necesitan temperaturas bajo cero en las nubes y cerca del suelo para que se forme nieve o hielo; después, algún fenómeno que eleve ese aire, y finalmente humedad para formar las nubes y precipitaciones.

¿Cuándo se formará la primera tormenta invernal? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó que se prevé la formación de la primera tormenta invernal de la temporada para el final de esta semana.

De acuerdo con una publicación en redes sociales que será este viernes 27 de noviembre se originará la primera Tormenta Invernal de la temporada sobre el noroeste, norte y occidente del país lo que provocará lluvias fuertes, puntuales en Sinaloa, Colima y Michoacán, lo que también traerá descenso de temperatura y caída de aguanieve.

Recomendaciones ante clima gélido

En caso de bajas temperaturas, autoridades de Protección Civil aconsejan vestir en capas cubriendo rostro, cabeza, manos y oídos; consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes, y cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos.

También piden no utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones ni dormir cerca de calentadores, ya que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, un gas tóxico, imperceptible y potencialmente mortal.

De igual manera, llaman a mantener ventilación adecuada en caso de usar chimeneas o calentadores, así como a cuidar a los grupos vulnerables: menores de edad, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, adultos mayores, además de mascotas y animales de compañía.

SPB