La mano de una empleada quedó atrapada por el mecanismo de una maquina que tripulaba al interior de una cartonera. Los hechos fueron reportados en el cruce de las calles 1 de Mayo y 25 de Mayo, en la colonia Industral Mosaicos Rivero, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Compañeros de la mujer lesionada de inmediato apagaron la maquinaria que era utilizada para intentar ponerla a salvo. Luego de realizar algunas maniobras, se logró liberar a la empleada, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para que la valoraran.

Hasta este lugar llegaron autoridades de Protección Civil Jaguares y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes comenzaron a brindarle atención a la empleada para posteriormente trasladarla al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS.

Autoridades lograron identificar a la empleada lesionada como Gourdet Cherline, de 38 años de edad, quien ya es atendida por especialistas. Hasta el momento no se ha revelado el estado de salud de la mujer, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

Rescatistas realizaron una inspección en el lugar del accidente laboral para determinar como ocurrió el hecho y si se cuenta con las medidas de seguridad necesarias para atender y evitar este tipo de percances.