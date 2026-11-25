Thomas Markle, padre de Meghan, esposa del príncipe Harry, fue imputado por un gran jurado federal en Los Ángeles, California, por dos cargos relacionados con posesión de material de abuso sexual infantil. Markle, de 82 años, fue imputado ante un tribunal federal este martes 24 de noviembre 2026, según informaron los fiscales estadounidenses.

Markle fue detenido el 6 de noviembre 2026, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el centro de atención para personas mayores donde residía en en Florida. Las investigaciones iniciaron en octubre de 2026. En total, se intervinieron casi 7 mil 500 fotografías y un video, donde había menores de edad, con edades de entre 10 y 11 años, material que guardaba en bodegas de California.

Tras su detención a principios de noviembre, Thomas Markle se cortó el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba en el tobillo y fue detenido nuevamente.

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En una carta al periódico británico The Sun, la duquesa de Sussex, Meghan Markle reveló que sabía desde 2018 de dichas acusaciones contra su padre, por lo que cortó relación con él y le impidió contacto con sus hijos, Archie, nacido en 2019, y Lilibet, nacida en 2021.

La actriz se casó con el príncipe Harry el 19 de mayo de 2018, en el castillo de Windsor, boda a la que no asistió su padre ya que alegó un problema cardíaco. El entonces príncipe Carlos la acompañó al altar.

Luego, en enero de 2020, anunciaron que dejarían sus funciones como miembros activos de alto rango de la familia real británica.

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