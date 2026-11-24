La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) sufrió un ataque cibernético la semana pasada, el mismo día que fue hackeado el FBI. La agencia y la Oficina ⁠del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos (ODNI, por sus siglas en inglés) descubrieron una brecha de ciberseguridad ​que dejó al descubierto parte de su información no ‌clasificada, según declararon fuentes anónimas al New York Times y a Fox News.

Los atacantes lograron vulnerar una red dedicada a buscar información de inteligencia en ⁠material público y no clasificado, publicó el New York Times este martes.

Según el informante, aún no estaba claro con precisión qué material no ‌clasificado se vio comprometido por el ataque. Sin embargo, se cree ⁠que en la brecha quedó expuesta también información de otras agencias del gobierno de Estados Unidos.

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El incidente ocurre en medio de una notable preocupación por la seguridad de los sistemas gubernamentales, después de que se conocieran otros episodios de este tipo en el FBI, así como en el Departamento de Agricultura.

A estos debe añadirse la interrupción que sufrió por varios días una red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Las autoridades atribuyeron esta caída a problemas técnicos y no a un ataque cibernético.

Paralelamente, el 13 de noviembre ocurrió la caída del sistema de telecomunicaciones que gestiona el tráfico aéreo. El gobierno de Donald Trump atribuyó el fallo a presuntos equipos obsoletos en unas instalaciones de Arkansas y reclamó al Congreso no haber recibido recursos para la renovación del sistema.

Al ser consultada por la agencia Reuters sobre el ciberataque sufrido por la CIA, la ODNI afirmó ​que “no ​se habían producido ‌interrupciones ‌en las capacidades críticas ni en los sistemas clasificados”. Por su parte, la CIA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.