El líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong Un, rompió más de tres décadas de protocolo diplomático norcoreano al recibir personalmente las cartas credenciales de 10 nuevos embajadores extranjeros, según la Agencia Estatal de Noticias de Corea del Norte (KCNA).

Entre los representantes de las naciones destacan Rusia, Suecia, Brasil, India y Vietnam, quienes asistieron a la ceremonia en Pyongyang, y las imágenes del evento fueron difundidas.

El líder norcoreano se comprometió a ampliar los lazos diplomáticos, al tiempo que dijo defendía la soberanía y la seguridad de su país, esto ocurrió en una inusual ceremonia, dieron a conocer los medios estatales.

La recepción habría sucedido el domingo, en la sede del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, ahí Kim recibió las cartas credenciales de los embajadores recién nombrados de 10 naciones.

La ceremonia marcó por vez primera en más de 30 años que un líder de Corede adle Norte recibe en persona en una ceremonia las cartas credenciales de embajadores extranjeros.

En sus declaraciones ante los diplomáticos, Kim afirmó que Corea del Norte busca ampliar sus relaciones exteriores basadas en la "independencia, la paz y la amistad".

"La RPDC está dispuesta a fortalecer los lazos de amistad y cooperación con todos aquellos países que respeten la soberanía de nuestro Estado y mantengan una actitud amistosa hacia nosotros", declaró Kim, al usar las siglas del nombre oficial de Corea del Norte: la República Popular Democrática de Corea.

"La RPDC no busca la supremacía ni la expansión", aseguró. "La imposición por la fuerza y la presión no tienen cabida en la política exterior de la RPDC".

Kim también justificó los esfuerzos de Corea del Norte por reforzar sus capacidades militares, aludiendo a las tensiones regionales y a la necesidad de garantizar su propia seguridad.

"La situación de seguridad en la RPDC y el entorno político y militar en Asia Oriental exigen, con urgencia, que nos dotemos del poder y la capacidad necesarios para garantizar plenamente nuestra seguridad y tener confianza en la paz", señaló.

Estas declaraciones ocurren días después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminara una visita a China sin reunirse con Kim, a pesar de haber expresado en repetidas ocasiones su interés por retomar las conversaciones con el líder norcoreano.

HVI