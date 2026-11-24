Inés 'N', exconductora de televisión, dejó de aparecer en el registro de detenidos del ICE, que la mantenía bajo custodia en el centro migratorio Broward Transitional Center, en Florida, desde el 30 de octubre por su situación migratoria. No ha sido deportada a México, donde tiene tres órdenes de aprehensión.

La búsqueda en el ICE por su nombre completo y su fecha de nacimiento ya no arroja resultados este martes; antes aparecía. Su audiencia de fianza estaba fijada para el 12 de noviembre, pero no hay constancia pública de que se le haya concedido ni de lo que se resolvió ese día.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inés 'N' Abandona la Prisión en EUA tras Pagar una Fianza

Su defensa había intentado liberarla por la vía judicial. Presentó un amparo, conocido como habeas corpus, en el que alegaba que fue detenida sin una justificación individualizada y pedía una audiencia de fianza inmediata. Fue negado el 5 de noviembre porque no había agotado los recursos administrativos: según el expediente, no había solicitado esa audiencia.

El 6 de noviembre, el juez federal Jeffrey T. Kuntz rechazó la moción de su defensa para modificar esa sentencia. La defensa sostuvo que sí había pedido la audiencia, fijada para el 12 de noviembre, y que la parte demandada lo sabía desde el 4. El juez respondió que ninguna de las partes le informó de esa solicitud, que la audiencia deja sin materia el reclamo y que nada indica que la detención sea ilegal.

También se negó a mantener abierto el caso hasta que se celebrara la audiencia: sostuvo que su labor es resolver controversias, no vigilar la operación diaria del Ejecutivo. Tampoco aceptó que el gobierno deba justificar la detención en esa audiencia, un criterio que el Undécimo Circuito, el tribunal federal de apelaciones de la región, no ha adoptado.

De acuerdo con la respuesta de la parte demandada, el 30 de octubre le entregaron una notificación de determinación de custodia, que ella se negó a firmar. En la resolución con la que se negó el amparo, el juez señaló que tiene nacionalidad mexicana y española y que ingresó a Estados Unidos sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021.

Las órdenes de aprehensión en México son tres: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal. El 10 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo en la conferencia matutina que el caso lo tiene la Fiscalía General de la República (FGR) y que esta hacía los trámites para traerla a México. Sobre una posible extradición o deportación, indicó que pediría a la FGR informar los detalles del proceso.

Tras la detención, la fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la FGR solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, cuando Inés 'N' huyó de México. Aclaró que decidir si la deportan corresponde a ese país y que, de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada.

CT