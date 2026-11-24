El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) se convirtió en un fenómeno mundial y a menos de una semana del estreno rompió otro récord. Además, ya superó en ingresos a Los vengadores: Endgame, la película más taquillera en la historia, la cual obtuvo unos 2,900 millones de dólares en todo el mundo.

Grand Theft Auto VI representó "el mayor lanzamiento" de la historia de PlayStation, con más de 39 millones de jugadores únicos que lanzaron el juego desde su estreno el jueves 19 de noviembre de 2025, destacó la empresa Sony en un blog.

El nuevo récord de GTA VI

"GTA VI estableció otro récord del mayor número de jugadores simultáneos para un juego en PlayStation, batiendo los récords anteriores logrados por títulos multijugador, free-to-play y para un solo jugador", subrayó Sony, empresa japonesa que ha vendido cerca de 100 millones de PlayStation 5 en el mundo.

Las preventas de GTA VI alcanzaron los 32.5 millones de ejemplares, según Take-Two, casa matriz del estudio Rockstar Games, dejando de lado el récord establecido por GTA V en 2013.

Desde el lanzamiento, Grand Theft Auto VI se coronó en la industria global del entretenimiento, con más de 3,790 millones de dólares recaudados en 24 horas, según Take-Two, superando así a Los vengadores: Endgame, protagonizada por Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth y Mark Ruffalo, entre otras estrellas de Hollywood.

En tanto, la consultora Alinea Analytics estimó que, en los cuatro primeros días, se vendieron cerca de 45 millones de copias, generando más de 4,000 millones de dólares.

¿De qué trata GTA VI?

La saga GTA VI es protagonizada por Jason y Lucía, una pareja que intenta sobrevivir y abrirse camino en Vice City, una emulación de la ciudad de Miami, Florida.

El videojuego, que salió más de 10 años después de la anterior entrega, es muy realista, sobre todo la modelización de los personajes y la animación.

El entorno en el que se desenvuelve el jugador también es muy detallado, y las acciones que puede realizar van desde el robo hasta el asesinato, pasando por la venta de droga.

La nueva entrega de la saga GTA VI, de crímenes y gánsteres, también está disponible en la consola Xbox Series, rival de Microsoft.

Con información de agencias.

RMT