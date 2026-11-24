Usuarios de Spotify reportaron fallas en la plataforma este martes. La empresa admitió que atraviesa por problemas y que ya está investigando qué pasó.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, se reportaron al menos 14,000 incidencias relacionadas con la falla de hoy en Spotify, una de las aplicaciones de música en streaming más populares a nivel mundial.

En México, Downdetector recibió más de 500 reportes sobre fallas en Spotify alrededor de las 05:40 horas de hoy. Según el informe, más del 60% de los usuarios no podrían iniciar sesión, el 27% tuvo problemas con la app y 7%, con el servidor.

“Somos conscientes de que hay algunos problemas en este momento y los estamos investigando”, afirmó este martes Spotify en su perfil de X, luego de una falla que causó afectación a más de 19,000 usuarios en septiembre de 2026.

Más tarde, Spotify volvió a la normalidad luego de la breve interrupción que afectó a miles de usuarios: "Todo parece estar mucho mejor ahora", señaló la plataforma.

Lo que se sabe de las fallas tecnológicas

La falla en Spotify ocurrió a unas semanas del llamado apagón tecnológico, una serie de problemas en varios servicios digitales que afectó a Microsoft, a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), al banco JPMorgan Chase, a la aerolínea United Airlines, a Apple y a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, en inglés).

Todo empezó el 12 de noviembre de 2026, cuando cayeron los servicios de Microsoft 365, falla que afectó a millones de usuarios de todo el mundo.

El 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación suspendió todos los despegues aéreos en Estados Unidos, algo que no sucedía desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Más de 12,000 vuelos se vieron afectados por una falla técnica al sustituir cableado de cobre por fibra óptica en una infraestructura que fue calificada como "obsoleta" por el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El viernes 20 de noviembre, Telcel también registró problemas en México. La empresa informó que los usuarios de Ciudad de México y el área conurbada fueron los afectados por la falla, que fue resuelta de inmediato.

Algunos expertos señalaron que las fallas técnicas no responden a un ciberataque coordinado ni a una inteligencia artificial (IA) fuera de control, sino a fallas que por casualidad coincidieron.

Con información de N+ y agencias.

RMT