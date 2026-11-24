Fuerzas de seguridad detuvieron en Sinaloa a Samuel ‘N’, objetivo prioritario identificado como uno de los principales productores de metanfetamina en las zonas de Quilá y Eldorado, informó el Gabinete de Seguridad federal.

A través de redes sociales, precisó que el sujeto está presuntamente vinculado a la facción de 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa.

Samuel ‘N’ fue detenido por elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa y resultado de los trabajos de inteligencia e investigación.

De acuerdo con datos del Gabinete de Seguridad, el sujeto fue identificado durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, municipio de Cosalá.

En la acción se aseguró un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características propias de una droga sintética.

El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, quien determinará su situación jurídica.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendremos nuestra presencia en Sinaloa y continuaremos realizando acciones coordinadas para debilitar las estructuras criminales, reducir la violencia y proteger a las familias sinaloenses”, añadió.

SPB