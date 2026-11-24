La invasión de un área común generó inconformidad entre vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita, en Puebla capital.

La mañana de este 24 de noviembre, salieron a manifestarse con pancartas y bloquearon el Boulevard Municipio Libre, a la altura del Centro de Salud, para exigir a las autoridades municipales y estatales información sobre la construcción de una barda por parte de un particular.

Los vecinos aseguraron que desde septiembre acudieron al Ayuntamiento de Puebla para solicitar información sobre la obra; sin embargo, a casi tres meses de su petición, no han recibido respuesta.

Los manifestantes invocan el Artículo 8º de la Constitución Mexicana, que establece el derecho de petición y la obligación de las autoridades de responder a las solicitudes ciudadanas.

Un vecino de la Unidad Habitacional La Margarita, Juan José Valerdi mencionó lo siguiente para las cámaras de N+: “Empezamos a pedir información desde el 11 de septiembre y hasta la fecha no nos quieren decir quien construye, vendió o compró, pedimos informes, la autoridad se excusa y dice que es un particular y que no somos las personas adecuadas para esa información"

También piden que paracaidistas sean retirados del área aledaña al Hospital de la Margarita, esto agregó Inés Mujica, vecina de La Margarita: “Hay otros vecinos que también han reportado a las autoridades y no hacen, caso pedimos apoyo a catastro para que hagan un asunto y sacar a esas personas porque son un peligro, porque se drogan y no sabemos que hagan en sus casas de campaña que tienen"

Otra de las preocupaciones, es que los trabajos de construcción de la barda, que incluso cuenta con concertina, podrían comprometer la estabilidad de la ladera ubicada sobre el Boulevard Municipio Libre.

Exigieron conocer quién es el propietario del predio, qué proyecto pretende desarrollar y si cuenta con los permisos de construcción correspondientes.

Con información de N+

MCS