Invitan a la ciudadanía a participar en el Desfile Navideño de Luces 2026, que busca fomentar la convivencia familiar y el espíritu festivo.

La actividad se realizará el domingo 13 de diciembre a las 17:00 horas. De acuerdo con la titular del INMUDERE, María de Jesús Trujillo, podrán participar comparsas a pie y vehículos adornados e iluminados, como automóviles, motocicletas, bicicletas, razers, pick-ups, plataformas y tractocamiones.

El contingente partirá del bulevar Costero y avenida Delante, con dirección al norte. Posteriormente, tomará la calle Rotario, girará en la calle Primera y continuará por la avenida Ruiz, la avenida Juárez y la calle Obregón, hasta concluir en el Parque Revolución.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 4 de diciembre en las oficinas del INMUDERE, ubicadas en la Unidad Deportiva Sullivan. El registro podrá realizarse de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Como requisito, las personas participantes deberán donar artículos no perecederos o de limpieza, que serán destinados a la Casa Hogar Los Niños de Jesús A.C.

Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán reconocimientos el martes 12 de enero de 2027. Las bases y requisitos completos pueden consultarse en las redes sociales y canales oficiales del INMUDERE y del Gobierno de Ensenada.

APG