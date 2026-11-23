Una unidad transportadora de gas volcó sobre la avenida Ahuitzol, en la colonia Azteca, en Ensenada, lo que movilizó a elementos de Bomberos, Seguridad Pública y Cruz Roja.

El Gobierno de Ensenada informó que el reporte de emergencia se recibió alrededor de las 11:45 horas, por lo que unidades de distintas corporaciones acudieron al lugar para atender el incidente.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar acercarse, respetar las zonas acordonadas y atender las indicaciones del personal de emergencia mientras se realizan las labores para garantizar la seguridad del área.

La información fue reportada de manera preliminar y no se proporcionaron detalles sobre personas lesionadas o posibles afectaciones.

APG