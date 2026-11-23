Una mujer de nacionalidad colombiana fue rescatada tras presuntamente ser víctima de trata de personas en un inmueble de la ciudad de Puebla, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró la captura de dos personas relacionadas en los hechos.

La ciudadana presuntamente era retenida contra su voluntad y obligada a prestar servicios sexuales, por lo que el Consulado General de Colombia ubicado en la Ciudad de México emitió una solicitud de intervención hacia la fiscalía poblana.

El 20 de noviembre de 2026 se les informó que la connacional permanecía privada de su libertad y bajo vigilancia en un inmueble del municipio de Puebla, donde presuntamente era sometida a explotación sexual.

La Cónsul Adjunta de Colombia en México emitió la denuncia correspondiente por lo que la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres procedió a iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

Durante las labores de investigación se permitió localizar a la víctima en un inmueble de la colonia Aquiles Serdán de la ciudad de Puebla, en donde posteriormente fue rescatada; asimismo, se logró la captura de dos personas señaladas directamente de los hechos.

José Miguel 'N', de 41 años, y Tania Yenin 'N', de 40 años, fueron aprehendidos por su probable participación en hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La mujer colombiana recibió las valoraciones médicas y psicológicas correspondientes, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla continuará con la integración de los datos de prueba para determinar la situación jurídica de las personas detenidas y proceder conforme a derecho.

Es importante recordar que la ciudadanía puede denunciar de manera anónima hechos relacionados a la trata de personas a través de los servicios de emergencias 9-1-1 o mediante un reporte al 089 o al 8005533000.

Con información de N+

MCS