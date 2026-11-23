Un video captado por una bodycam de la Secretaría de la Defensa Nacional mostró el momento exacto en que Fuerzas Armadas lograron la captura de Fausto "N", alias “El Chapo Isidro”, dentro de una vivienda en Guasave, Sinaloa, en la llamada Operación Centella.

Esta operación contó con elementos de la Fuerza Especial conjunta conocidos como Los Murciélagos, así como personal de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional denominados Los Lobos, además de fusileros, tropas de infantería, artillería y fuerzas especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, y helicópteros artillados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video | Momento de la Captura del 'Chapo Isidro' en Guasave, Sinaloa

Esto significó el despliegue de 361 elementos y 14 aeronaves durante la Operación Centella que logró la captura de “El Chapo Isidro” y dos de sus colaboradores más cercanos.

El secretario de la Defensa detalló que el operativo para detener a “El Chapo Isidro” se desarrolló en tres fases: el arribo al área del objetivo, el establecimiento de un perímetro de seguridad y la captura, para finalmente concretar la evacuación de los detenidos.

La operación comenzó a las 19:50 horas del 20 de noviembre de 2026, cuando el personal militar llegó a la zona donde se encontraba el objetivo. La presencia de numerosas personas en el área facilitó el ingreso rápido y directo de los elementos, quienes, al estar habituados a transitar por el lugar, no despertaron sospechas.

Una vez en el sitio, los militares establecieron la seguridad periférica. En las imágenes se puede observar el ingreso de los elementos quienes ante el sigilo de la operación, ingresan y someten a personas que se encontraban dentro de la propiedad, quienes al ver a los elementos se rinden y se tiran pecho a tierra, sin oponer resistencia.

Siguen su avance a la parte alta de la residencia, la cual se ve con acabados de lujo y sin ventanas, ahí ingresan a diversas habitaciones donde someten a dos personas más.

En las imágenes es posible ver que “El Chapo Isidro” yace esposado sentado en un sillón ya bajo vigilancia de los elementos de la Defensa y Marina.

El despliegue derivó en un enfrentamiento cuando presuntos integrantes del grupo criminal llegaron como refuerzos y agredieron al personal castrense.

La violencia se intensificó después de la captura. Según explicó el secretario, los presuntos integrantes de la organización emprendieron acciones para intentar rescatar a “El Chapo Isidro”, entre ellas, bloqueos en distintas vías de comunicación del estado con el propósito de impedir el traslado de los detenidos.

Los ataques también alcanzaron al componente aeromóvil de las Fuerzas Armadas. Los helicópteros que brindaban seguridad a la operación fueron agredidos con armas de alto calibre, entre ellas ametralladoras calibre .50 y fusiles Barrett. Ante el fuego enemigo, las aeronaves hicieron uso de su armamento, una acción que, explicó el funcionario, quedó registrada en las imágenes difundidas del operativo.

TLS