Este lunes, se registró un aparatoso accidente en la autopista Arco Norte, a la altura del municipio de Tolcayuca, Hidalgo.

De acuerdo con los reportes del equipo de N+FORO, un tráiler cargado con rollos de alambrón impactó a varios vehículos y tiró su carga en la autopista Arco Norte, dirección Puebla, en el kilómetro 128+500.

Así fue el accidente en autopista Arco Norte

El conductor perdió el control del tráiler y aventó a un auto que cayó desde un puente vehicular del Arco Norte al trata de evitar a la pesada unidad, en la intersección en dirección a la carretera México-Pachuca.

Auto cae de puente en autopista Arco Norte. Foto: N+

De manera preliminar no se reportan víctimas mortales, pero sí varios lesionados. Equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente para auxiliar a las personas afectadas.

Luego de varias horas del accidente, el auto que cayó del puente fue retirado de la autopista Arco Norte. Se reporta afectación vial en la zona.

Con información de N+

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