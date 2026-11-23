Los trabajadores en España tendrán diez días laborables de permiso cuando muera su cónyuge, pareja de hecho, padre, madre, hijo o hija. Hasta ahora, la ley les daba solo dos días para despedirse, resolver los trámites y volver al empleo.

El cambio se nota en el calendario. Quien perdía a un familiar directo un lunes debía estar de regreso en su puesto el jueves, con los trámites pendientes. Con la nueva norma, ese margen se amplía a diez días laborables.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Duelo por una Mascota Puede Ser Tan Profundo como Perder a un Ser Querido

El paquete incluye también una medida para antes de la pérdida. Quienes acompañen a un familiar en cuidados paliativos, la atención en la etapa final de la vida, podrán reducir o adaptar su jornada para estar a su lado.

Ambas medidas están en el real decreto-ley que el Gobierno de coalición de España aprobará este martes 24 de noviembre, de acuerdo con una carta firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

En el texto, el Gobierno plantea que la norma busca que nadie tenga que escoger entre su empleo y acompañar a sus seres queridos. Reconoce que ninguna ley resuelve el dolor de una pérdida, aunque sostiene que esta da más tiempo a quien sufre para sanar.

Para el Gobierno, la medida acerca a España a lo mejor de Europa: afirma que durante años fue uno de los países europeos que menos protegían a las personas en estos momentos. La carta no presenta cifras ni comparativos que respalden esa afirmación.

El mensaje cierra con un reconocimiento a quienes tuvieron que volver al trabajo en pleno duelo y afirma que la norma también es para ellas.

El documento no precisa desde cuándo regirá el permiso, si los diez días serán pagados ni cómo se solicitará la reducción de jornada.

CT