Ocho hombres fueron detenidos durante dos operativos realizados en Valle de la Trinidad, en Ensenada, luego del hallazgo de cuatro cuerpos destazados, de acuerdo con información de las autoridades.

En la primera intervención, dos sujetos fueron capturados en posesión de armas largas y presuntamente estarían relacionados con un ataque contra agentes estatales ocurrido el pasado 4 de noviembre.

En un segundo operativo, otros seis hombres fueron detenidos. Durante esta intervención, las autoridades aseguraron equipo táctico, cargadores y 399 cartuchos útiles calibre 7.62.

Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente estarían relacionados con actividades delictivas.

APG