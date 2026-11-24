Tres jovenes fueron detenidos por su presunta participación en un robo con violencia contra una mujer adulta mayor en la colonia El Pípila, en Tijuana.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), los hechos ocurrieron el 22 de noviembre. Tras recibir el reporte, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y localizaron el vehículo relacionado con el caso.

Los agentes detuvieron a Brian ‘N’, de 23 años; Isaí ‘N’, de 19, y José ‘N’, de 18, quienes presuntamente intentaron escapar a pie. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a la víctima y posteriormente la trasladaron a un hospital cercano.

Los tres jóvenes quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica.

La SSPCM exhortó a proteger y brindar atención especial a las personas adultas mayores, además de reportar cualquier robo o agresión mediante el Botón de Emergencia para solicitar apoyo policial.

APG