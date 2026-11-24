Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un colombiano vinculado con el grupo delictivo 'Los Tanzanios', dedicado al cobro de piso, extorsión, homicidios, delitos contra la salud y tráfico de armas, en los perímetros de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco.

Fabio Esteban ‘N’, de 64 años de edad, fue detenido en seguimiento a trabajos de investigaciónen en la alcaldía Álvaro Obregón, en posesión de dosis de aparente narcótico y un arma de fuego.

Asimismo, se le identifica como pareja sentimental de Luz del Carmen ‘N’, alias ‘Mimi Tere’, también ligada a este grupo delictivo, y quien fue detenida el pasado 30 de octubre.

¿Cómo fue la detención del colombiano ligado a ‘Los Tanzanios’?

Tras la implementación de estrategias de vigilancias fijas y móviles, los efectivos realizaban sus trabajos de vigilancia en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón, cuando observaron a un hombre que manipulaba bolsitas como las que son utilizadas para la distribución de droga.

Con la finalidad de descartar algún hecho delictivo, los uniformados se acercaron al sujeto y le realizaron una revisión preventiva. Como resultado de esta acción, le hallaron:

Un arma de fuego color negro con siete cartuchos útiles, dos envoltorios con aparente cocaína en presentación de piedra y cuatro bolsitas con cierre hermético con una sustancia sólida con las características de la cocaína en polvo, un teléfono celular, además de dinero en efectivo y un vehículo.

Droga y arma de fuego aseguradas a colombiano ligado con 'Los Tanzanios'. Foto: SSC

Por lo anterior, los policías detuvieron al colombiano ligado con ‘Los Tanzanios’ y junto con lo asegurado, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de definir su situación legal.

Con información de N+