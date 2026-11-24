Las autoridades ministeriales tomarán conocimiento del fallecimiento de un joven de 19 años, localizado sin vida en la parte superior de un complejo de departamentos situado en Ciudad Madero.

El suceso fue notificado durante las primeras horas de este martes, antes de las 10:00 de la mañana, en un inmueble localizado entre las calles República de Cuba y Revolución, en la colonia Primero de Mayo.

Al sitio llegaron unidades de auxilio, cuyos elementos corroboraron que el masculino ya había fallecido.

Ante esta situación, elementos de seguridad delimitaron el perímetro para preservar el lugar, mientras se espera la intervención de los servicios periciales y agentes investigadores de la Fiscalía, quienes realizarán el procedimiento legal correspondiente.