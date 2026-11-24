Hombres fuertemente armados tomaron este martes un supermercado en Cartagena de Indias, Colombia, lo que originó un importante operativo para rescatar a los rehenes.

En un comunicado, la Policía indicó que los hechos se desataron en el almacén “Éxito de Cartagena”, en cuyo interior permanecen varias personas.

"Frente a la situación de orden público que se está presentando en el almacén Éxito de Cartagena, nuestra prioridad es proteger la vida de todas las personas. La Policía Nacional ha activado sus capacidades especializadas, trabaja bajo una coordinación integral y desarrolla todas las acciones necesarias para lograr una solución segura a la situación", señaló.

La Policía desplegó un operativo para rescatar a los rehenes y además las autoridades colombianas suspendieron temporalmente los aterrizajes en el aeropuerto de Cartagena de Indias.

Más tarde, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, indicó que cinco de las 30 personas retenidas por hombres encapuchados en el supermercado fueron liberadas.

"Un grupo de bandidos, de delincuentes comunes, quería asaltar un carro de valores. Se metieron a un centro comercial (...) y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos, los operadores activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores", detalló.

De acuerdo con el diario El Universal de Cartagena, las personas que al parecer están retenidas por presuntos ladrones en el establecimiento comercial son clientes y empleados.

Videos publicados en redes sociales mostraron a los delincuentes, encapuchados, portando lo que parecen ser armas largas.

Mientras que varias personas permanecen retenidas, sentadas de espaldas y mirando hacia el exterior del local.

El Grupo Éxito, propietario del supermercado, señaló en un comunicado que "la protección de la vida y la integridad de las personas" es su prioridad.

"La situación que se presenta en nuestro almacén en Cartagena está siendo atendida por las autoridades competentes. Como compañía, estamos atentos a sus indicaciones y al manejo de la situación", dijo.

SPB