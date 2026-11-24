Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) activaron este martes una respuesta de emergencia para atender los posibles riesgos de salud pública derivados de una explosión controlada en Iowa, ante la preocupación por una posible exposición al plomo y la contaminación del aire.

Cabe recordar que ayer, un tribunal federal levantó la suspensión de un plan del Ejército estadounidense para detonar cerca de 4,536 kilos (10, 000 libras) de azida de plomo, compuesto inorgánico altamente explosivo, deteriorada en una planta de municiones en Iowa, pese a las preocupaciones por la posible dispersión de partículas tóxicas y la oposición de grupos ecologistas y residentes de la zona.

La decisión del tribunal de apelaciones de Misuri se produjo horas después de que el presidente Donald Trump ordenara suspender la operación hasta que los tribunales evaluaran una impugnación legal contra el plan.

El mandatario también sugirió que el gobernador electo de Iowa, el demócrata Rob Sand, debería tener la última palabra sobre la operación y advirtió de que lo responsabilizaría por posibles muertes o daños si se produjera una explosión espontánea.

A solicitud de las autoridades estatales, el organismo federal trabaja en coordinación con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa para desarrollar recomendaciones que permitan proteger a la población ante los posibles efectos de la detonación. Además, se prepara para apoyar en las evaluaciones de salud comunitaria que pudieran ser necesarias después del evento.

Como parte de esta respuesta, el CDC activó un equipo multidisciplinario integrado por especialistas en toxicología, comunicación y atención de emergencias de salud pública, con el objetivo de proporcionar información precisa y asistencia técnica a las autoridades estatales y federales.

Ante el riesgo de que el polvo contaminante se disperse en el ambiente, el organismo pidió a los residentes mantenerse atentos a las alertas oficiales. Además, recomendó permanecer dentro de sus viviendas o evacuar si se encuentran en las zonas señaladas, hasta que las autoridades confirmen que el aire es seguro para regresar.

Medidas preventivas ante posible exposición al plomo

Entre las medidas preventivas también se encuentra mantener puertas y ventanas cerradas, sellar posibles grietas por donde pueda ingresar aire del exterior y configurar los sistemas de calefacción para que recirculen el aire. Asimismo, recomendó considerar el reemplazo de los filtros de aire antes de la detonación, utilizando aquellos con clasificación MERV 11 o superior, cuando sea posible.

El CDC también advirtió que el polvo de plomo puede adherirse a la ropa y los zapatos, facilitando su ingreso a las viviendas. Por ello, pidió a quienes consideren que pudieron estar expuestos quitarse o lavar el calzado antes de entrar a los edificios, así como lavar la ropa y las manos antes de tocarse la cara o consumir alimentos.

Finalmente, las autoridades recomendaron seguir las instrucciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa para realizar de manera segura la limpieza del polvo de plomo que pudiera acumularse en interiores.

El Ejército sostiene que la detonación controlada es la alternativa más segura para eliminar la reserva, almacenada en 68 barriles subterráneos, después de que especialistas detectaran formaciones cristalinas altamente sensibles en 58 de ellos.

Sin embargo, sus propias proyecciones indican que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, pese a las medidas previstas para contener la contaminación.

La controversia aumentó después de conocerse que el Ejército había contratado en marzo a MuniRem Environmental para neutralizar químicamente los residuos mediante un procedimiento que, según su fundador, el geoquímico Valentine A. Nzengung, habría evitado la liberación de contaminantes y costado menos que la detonación.

El contrato fue cancelado en mayo y el Ejército optó por la explosión controlada, cuya ejecución estaba prevista inicialmente para la semana pasada y había sido aplazada en varias ocasiones por las protestas de los residentes.

Con información de N+ y agencias.

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