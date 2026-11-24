Lo que comenzó como una intensa movilización para capturar a una leona que supuestamente merodeaba por los suburbios de Estambul, Turquía, terminó en desconcierto, luego de que las autoridades turcas cambiaron su versión y aseguraron que el animal no existía.

Cabe recorar que un residente del vecindario avistó al animal la noche del domingo, y posteriormente se le vio en imágenes de cámaras de seguridad. Durante 24 horas, la presunta presencia del felino provocó alarma entre los habitantes de Uskumrukoy, un exclusivo vecindario de Estambul. Ante el riesgo, el gobernador de la ciudad ordenó desplegar equipos especializados en bienestar animal, policías y efectivos del ejército para localizar y capturar al supuesto animal.

Incluso, las autoridades difundieron dos videos en los que aparentemente se observaba a la leona merodeando por la zona. Como medida preventiva, recomendaron a los residentes permanecer dentro de sus viviendas y ordenaron el cierre del Bosque de Belgrado, una extensa área natural de 54 kilómetros cuadrados al norte de la ciudad.

Giro inesperado por caso de leona

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado ayer por la noche, cuando el gobierno local informó que, tras analizar nuevas imágenes, se determinó que el animal observado no era un león ni ningún otro gran felino.

En un comunicado, las autoridades detallaron que realizaron recorridos aéreos con drones equipados con cámaras térmicas y operativos terrestres. También colocaron cebos y cámaras trampa con sensores de movimiento, pero ninguna de estas acciones permitió encontrar evidencias concretas de la presencia de un león.

La nueva versión provocó desconcierto entre los habitantes, mientras algunos señalaron que podría tratarse de un perro de gran tamaño, otros aprovecharon las redes sociales para publicar videos de gatos domésticos en tono de burla y preguntar si alguno de ellos era la famosa leona.

La confusión aumentó después de que diversos medios difundieran otro video en el que se observa a un animal salir de unos arbustos, cuestionando nuevamente si podría tratarse de la leona ue mantuvo en alerta a Estambul. Hasta ahora, la identidad del animal sigue siendo un misterio.