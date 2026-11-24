La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno acordó con China dos acciones de cooperación en materia de salud, entre ellas la instalación de un hospital inteligente en territorio mexicano, equipado con tecnología de alta especialidad.

Durante su conferencia de este martes 24 de noviembre de 2026, la mandataria explicó que todavía no se define en qué hospital se incorporará este modelo, pero señaló que el objetivo es instalar una unidad con características similares a la que visitó durante su estancia en China.

Detalló que el hospital que conoció cuenta con mil 500 camas, tecnología de alto nivel y un modelo de atención que calificó como extraordinario.

Sheinbaum indicó que la intención es establecer uno de estos hospitales en México y mantener la colaboración con el país asiático para avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema de salud.

La segunda acción contempla ampliar la cooperación en la formación de profesionales de la salud y en la investigación científica.

Al respecto, Sheinbaum explicó que se busca que un grupo de médicos mexicanos viaje a China para recibir capacitación y continuar su formación profesional.

También se contempla la posibilidad de que médicos chinos viajen a México para participar en este intercambio y recibir formación en el país.

La presidenta indicó que ambos acuerdos buscan impulsar tanto el intercambio de conocimientos y personal médico como la incorporación de tecnología en al menos uno de los hospitales mexicanos.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que durante la visita a China también pudieron conocer el funcionamiento de un sistema de salud que combina atención primaria, prevención, medicina tradicional y tecnología aplicada a los servicios hospitalarios.

Entre los aspectos que destacó se encuentra el uso de Inteligencia Artificial para mejorar la calidad y seguridad de la atención médica, así como para hacer más eficientes distintos servicios.

Como ejemplo, mencionó el análisis remoto de biopsias mediante IA y el procesamiento de imágenes médicas, herramientas que permiten apoyar la identificación de posibles enfermedades y agilizar la interpretación de estudios.

Sheinbaum explicó que esta tecnología puede utilizarse en estudios como las tomografías, ya que el procesamiento de imágenes permite generar una interpretación inicial y estimar la probabilidad de que una lesión corresponda a un tumor.

La presidenta aclaró que la Inteligencia Artificial no sustituye al personal médico, sino que funciona como una herramienta de apoyo para orientar el diagnóstico, mientras que los especialistas deben revisar y confirmar los resultados.

La presidenta también explicó que durante su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping, mencionó la posibilidad de que México reciba una pareja de pandas en préstamo, con motivo del 55 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se celebrará en 2027.

Sheinbaum recordó que en 1975 China regaló a México dos pandas, un macho y una hembra, cuya descendencia generó gran interés entre la población mexicana.

Explicó que actualmente China ya no entrega ejemplares como regalo, sino que los presta como parte de programas de conservación de la especie, por lo que planteó la posibilidad de que una pareja llegue al país el próximo año.