Luego de la explosión e incendio registrados en su vivienda de la colonia Puerta Oriente, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde resultó lesionado el vocalista de Passion Vallenata, Pepo López, la agrupación emitió un comunicado oficial para informar sobre su estado de salud.

A través del mensaje, sus compañeros confirmaron que el cantante se encuentra bien y que las quemaduras que sufrió no ponen en riesgo su vida, por lo que agradecieron las muestras de apoyo, cariño y preocupación que han recibido tras el incidente.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió al interior de su casa ubicada en el cruce de las calles Caravaggio y Cuernavaca, donde presuntamente una fuga de gas en el área de lavandería habría provocado el estallido.

El incidente dejó como saldo tres personas lesionadas, entre ellas Gerardo García Hernández, de 35 años, conocido como Pepo López; Karla Guadalupe, de 31 años, y Flor, de 50 años de edad. Los afectados presentaron quemaduras en distintas partes del cuerpo y fueron trasladados a un hospital privado.

Además, se informó que tres menores de edad se encontraban al interior del domicilio al momento de los hechos, aunque afortunadamente resultaron ilesos. En el comunicado, Passion Vallenata señaló que, de manera preliminar, el tiempo estimado de recuperación de Pepo López es de entre cuatro y cinco días, aunque este pronóstico estará sujeto a su evolución y a una valoración médica más precisa.

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Respecto a sus próximas presentaciones, la agrupación adelantó que será este miércoles cuando comparta más información sobre sus compromisos programados, además de que se comunicará directamente con los contratantes de los eventos de esta semana. Finalmente, los integrantes de Passion Vallenata reiteraron que la prioridad es la recuperación de su compañero y expresaron su confianza en que pronto pueda regresar a los escenarios.

RR