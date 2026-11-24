El trabajador de una empresa avícola, ubicada en el municipio de Tehuacán en Puebla, falleció en un probable accidente registrado en el área de almacenamiento de grano.

El deceso se presentó en el momento en que el hombre de 50 años, quien realizaba labores de mantenimiento en la empresa Patsa, cayó a una tolva.

Los trabajadores solicitaron el auxilio de las corporaciones de atención a emergencias, por lo que acudieron elementos de bomberos y Protección civil, sin embargo, tras varias horas de labor, confirmaron que el trabajador ya había fallecido.

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Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió para realizar las diligencias correspondientes y dar inicio a las indagatorias de ley.

Asimismo, personal de Protección Civil realizó una revisión en las instalaciones, hallando irregularidades en la operación de la planta, lo que pudo ocasionar el mortal percance.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR