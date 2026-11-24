Un grupo de habitantes de San Juan Calmeca, junta auxiliar del municipio poblano de Tepexco, bloquearon la carretera Cuautla–Izúcar de Matamoros en la Mixteca Poblana.

Los manifestantes piden a las autoridades que refuercen la búsqueda de Ricardo Antonio Morales Rendón, de 18 años de edad, visto por última vez el pasado domingo 22 de noviembre de 2026.

Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este lunes 23 de noviembre de 2026 que vecinos de la demarcación antes mencionada colocaron llantas incendiadas para impedir el paso vehicular sobre el tramo carretero.

Boletín de búsqueda de Ricardo Antonio Morales Rendón. Foto: FGE Puebla

Antes del bloqueo, la familia de Ricardo y varios vecinos recorrieron parajes cercanos en su búsqueda. La madre del joven pidió a las autoridades municipales y auxiliares que se sumen a esas labores.

De acuerdo con el boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, sus familiares se percataron que el joven no llegó a dormir, desconociendo su paradero.

La situación mantiene en alerta a los habitantes de la zona y a quienes transitan por esta importante vía de comunicación. Hasta el momento no se reporta la presencia de las autoridades en el sitio.

Con información de N+

GMAZ