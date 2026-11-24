Una explosión e incendio registrada al interior de una casa, ubicada en el cruce de las calles 7 Colinas y Cuernavaca, en la colonia 7 Colinas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, generó la movilización de bomberos y rescatistas.

Al llegar al lugar, autoridades localizaron la ventana de dicha propiedad destrozada sobre el pavimento. Rescatistas de inmediato ingresaron para sofocar las llamas y verificar que no se encontrara personas lesionadas.

En el lugar se reportó una persona herida, quien fue identificada como Gerardo García Hernandez, de 35 años, quien presuntamente se trataría del vocalista del grupo Passion Vallenata. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del supuesto cantante, pero se informó que fue trasladado por cuenta propia a un hospital cercano.

Elementos de seguridad informaron que la explosión se registró en el área de la lavandería. La presunta razón del estallido ocurrió por una acumulación de gas, pero bomberos ya se encuentran registrando la zona para determinar como sucedieron los hechos.

Se espera que sea en las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre el estado de salud de la persona herida. En el lugar del percance continuarán las investigaciones correspondientes, así como la movilización de diversas autoridades.