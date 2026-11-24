En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la gobernadora Marina del Pilar Ávila presentó los avances en atención a víctimas, aunque reconoció que los esfuerzos todavía no han sido suficientes para superar la Alerta de Violencia de Género que permanece vigente en Baja California desde 2021.

Entre las acciones destacadas se encuentran la creación de tres Centros de Justicia para las Mujeres, el fortalecimiento del Escuadrón Violeta y la construcción de un edificio especializado en investigar delitos contra mujeres, que, de acuerdo con la Fiscalía, registra un avance del 95%.

Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres anunció el programa “CEJUM en Territorio”, mediante unidades móviles que llevarán atención psicológica, asesoría jurídica y apoyo para presentar denuncias a comunidades rurales, colonias periféricas y zonas sin una sede fija. La estrategia contará con 5.8 millones de pesos de recursos federales y tiene como meta atender a 10 mil mujeres durante su primer año.

JMR