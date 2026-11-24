Los pavos llamados Freedom y Feathers serán indultados hoy por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Día de Acción de Gracias 2026.

Freedom y Feathers salvarán su vida y se librarán de acabar en una mesa de cena de Acción de Gracias, pero solo una de ellas recibirá el indulto en la ceremonia que se realizará en la Casa Blanca.

El público puede votar en línea cuál de las aves, originarias de Virginia Occidental, recibirá el honor en directo por parte de Trump. Sin embargo, los dos pavos vivirán el resto de sus días en la Universidad Texas A&M.

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