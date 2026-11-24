Entre aplausos y muestras de afecto, compañeros de corporación y familiares dieron el último adiós al agente ministerial Alberto Munguía, quien se encontraba adscrito a la Fiscalía de Desaparecidos en Mexicali.

Durante la ceremonia de cuerpo presente realizada la mañana de este martes 24 de noviembre, en la que estuvo presente la fiscal general de Baja California, Ma. Elena Andrade, se llevó a cabo un emotivo último pase de lista, al cual sus compañeros respondieron al unísono con un firme "¡Presente!".

Munguía fue recordado como un hombre noble, empático y siempre dispuesto a acompañar las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas. El agente, de 55 años de edad, falleció el pasado 21 de noviembre en su domicilio ubicado en el fraccionamiento El Campanario, a consecuencia de un infarto.

Compañeros realizan último pase de lista | Foto: N+

JMR