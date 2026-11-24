Fue localizada una presunta toma clandestina de turbosina al interior de un local que rentaron los dueños a un grupo de jóvenes entre 20 y 40 años, según el relato de la familia relacionada con el caso.

El hallazgo se realizó esta tarde de martes sobre la avenida de las Torres número 55, esquina avenida Uno, en la colonia Campestre Guadalupana, cerca de avenida Central, cuya propietaria del inmueble, según los documentos, es María Solís García. Debido al aroma en la zona fue como los vecinos pidieron el apoyo de autoridades.

El reporte ciudadano alertó por su fuerte olor a hidrocarburo, ante esta situación Protección Civil de Nezahualcóyotl acudió al lugar, y ubicó una toma clandestina de lo que podría ser turbosina.

El reporte oficial menciona que “se trata de una toma clandestina hermética de turbocina con manguera de salida de 3/4" y que inteligencia de Pemex, anunció que se quedará el domicilio a resguardo de la policía municipal por ser el primer respondiente y una vez que se haga la denuncia de hechos con el Ministerio Público Federal se quedará la seguridad de Pemex y Guardia Nacional.

Conexión de mangueras a toma clandestina. Foto: N+

También llegó personal especializado de Pemex y elementos de la Guardia Nacional y de la Policía estatal.

Debido a que la toma se ubica a poca distancia de unos ductos de Pemex, se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía del Edomex.

Las maniobras en la zona han ocasionado el cierre a la circulación en Granjas Guadalupe con dirección hacia avenida Central para clausurar la toma clandestina, además que las autoridades tratan de recabar más indicios para buscar y detener a los responsables.

Agustín, dueño de local implicado en el hallazgo de una toma clandestina relato a N+ que eran aproximadamente de tres a cuatro personas, entre jóvenes, adultas jóvenes quienes estaban en el inmueble rentado

También explicó que vieron alguna actividad inusual, “se nos hizo raro que al momento que les hiciéramos la renta tardaron 15 días en asistir a ver el local, a hacer algo, una pancarta, nunca pusieron nada, solamente nos dijeron que iban a emplayar producto nada más”.

HVI