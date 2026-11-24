A través de un video difundido por medio de redes sociales, se dio a conocer cómo una trabajadora de la Guardería Ordinaria 0001 del IMSS en Veracruz ejercía presunto maltrato sobre un menor.

Los hechos se registraron al interior de la institución que tiene bajo su cuidado a bebés recién nacidos hasta menores de cuatro años de edad.

Ante estos hechos, el IMSS en Veracruz Norte dio a conocer un comunicado en el que, tras darse a conocer dicho video, la trabajadora involucrada fue separada de inmediato de la atención a niñas y niños.

Asimismo, en dicho comunicado se menciona que la menor fue valorada por personal médico y se encuentra bien, mientras que su familia está acompañada por la dirección de la guardería y la coordinación zonal desde el primer momento.

Tras estos hechos, se informó que se dio aviso a las autoridades correspondientes y se inició la investigación laboral. Hasta el momento, los padres de la menor no han hablado públicamente sobre lo ocurrido.