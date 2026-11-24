En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre se realizará una marcha en Gómez Palacio para generar conciencia y alzar la voz contra la violencia de género.

La movilización partirá a las 19:00 horas en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y concluirá en la Torre Eiffel, donde se llevará a cabo el encendido naranja, como símbolo de solidaridad y rechazo a la violencia contra las mujeres.

Esta actividad marcará el inicio de diversas acciones dentro de los 16 Días de Activismo, que incluirán conferencias, proyecciones de cine, cafés violeta y talleres de defensa personal.

El Instituto Municipal de la Mujer informó que las principales violencias que atienden son la económica y psicológica.

Con una serie de actividades para prevenir y visibilizar la violencia contra las mujeres, Gómez Palacio se sumará a los 16 Días de Activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre.

Para este martes 25 de noviembre se tiene programado el Café Violeta “Voces que Transforman”, a las nueve y media de la mañana, en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Más tarde, a las seis de la tarde, se realizará la Caminata del Silencio, con salida de DSPM y llegada a la Torre Eiffel, donde se llevará a cabo el encendido naranja.

El programa incluye conferencias, talleres de empoderamiento, ferias de salud y actividades de prevención, con el objetivo de promover los derechos de las mujeres y generar espacios libres de violencia.