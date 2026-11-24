La Navidad 2026 está muy cerca y los preparativos para celebrarla comienzan. La cena es la estrella, por eso en N+ te decimos dónde dan pavos gratis en Ciudad de México (CDMX), y todo lo que debes hacer para obtener uno de ellos; toma nota.

El pavo o guajolote se consume desde la época de los aztecas, quienes compartieron este platillo con los españoles. Según expertos, la costumbre de preparar el pavo en Navidad proviene de las personas cristianas, principalmente de los nobles o monarcas. Desde entonces, ya forma parte de una tradición que además de ser deliciosa es rendidora.

En México, la preparación del pavo depende de cada región, incluso, de cada hogar porque es común que las familias tengan su propia receta “secreta” para dejar la carne jugosa y suave. Si este año planeas preparar algo especial para tus seres queridos y te falta presupuesto, es momento de que acudas por uno de los pavos gratis en CDMX.

¿Dónde darán pavos gratis por Navidad 2026 en CDMX?

Según las autoridades, la entrega de esta proteína es para apoyar a las familias durante esta etapa del año en la que aparecen muchos gastos. La idea también es que puedan consumir algo rico y saludable, ya que esta carne es rica en zinc, ideal para el funcionamiento del sistema inmunológico.

Los pavos gratis en CDMX se entregarán en distintas alcaldías, pero ojo, porque si no ves en la lista la demarcación donde vives, tienes que estar al pendiente de la convocatoria, ya que cada una presenta un cronograma diferente. Ojo, ya que en algunas tienes que concursar para obtenerlo.

Se prevé que sean piezas de entre 4.5 y 5 kilos, aunque pueden ser un poco más grandes, con un valor promedio de 700 pesos.

También es importante que consideres que para ser de los beneficiados debes contar con diversos requisitos, documentación y seguir paso a paso la inscripción para que te regalen un pavo.

Las alcaldías donde se regalará pavos por Navidad 2026 en CDMX son, hasta el momento, Coyoacán, Cuauhtémoc y Tláhuac.

Foto: Cuartoscuro

¿Cuáles son las colonias beneficiadas con pavos gratis en CDMX?

Para conseguir uno de los pavos gratis en CDMX y tener una Navidad diferente, tienes que cumplir con los siguientes requisitos. Recuerda que en cada alcaldía las solicitudes son distintas, así que toma el tiempo necesario para que revises que no te falte nada.

Coyoacán

En esta alcaldía se prevé la entrega de 16 mil pavos gratis a familias de las siguientes colonias

Emiliano Zapata

Fraccionamiento popular

Carmen Serdán

Nueva Ordaz

San Francisco Culhuacán

Barrio de la Magdalena

San Francisco Culhuacán de: San Francisco, San Juan y Santa Ana

Adolfo Ruíz Cortines

Ajusco

Huayamilpas

Pedregal de Santa Úrsula

Pedregal de Santo Domingo

Pueblo Santa Úrsula Coapa

Pueblo de los Reyes

Barrio Oxtopulco Universidad

U.H Torres Coyoacán

Cantil del Pedregal Media Luna



Cuauhtémoc

Los pavos gratis en la Cuauhtémoc serán entregados a población específica, por ejemplo, jefas de familia, adultos mayores, hombres y mujeres que se encuentren en situación vulnerable. Además, tienen que residir en colonias que cuenten con índices de desarrollo social bajo.

Tláhuac

En este caso de pavos gratis en CDMX, tienes que prepararte físicamente, ya que su entrega será durante la Carrera del Pavo Tláhuac 2026, en la que podrán participar menores de edad, hombres, mujeres y toda la población en general que sea residente de la demarcación, así que aplican todas las colonias.

Foto: Especial

Requisitos y fechas de entrega de pavos gratis por Navidad 2026 CDMX

Si quieres uno de los pavos gratis, toma en cuenta la lista de requisitos que te mostraremos. Debido a que es importante que cumplas con todo lo solicitado para que no tengas problemas al momento de hacer tu registro o inscripción. Lleva los documentos en original para que hagan el cotejo, recuerda que ninguna autoridad debe conservar los originales.

Coyoacán

Solicitud por escrito de ingreso a la acción social. (Se entregará por la unidad administrativa responsable de la operación)

Copia de la Identificación Oficial vigente con fotografía

Copia del comprobante de domicilio (predial, recibo de luz, agua, gas o teléfono, no mayor a tres meses)

CURP

Los documentos se entregarán en la Subdirección Territorial Centro, la Subdirección Territorial Pedregales, la Subdirección Territorial Churubusco Taxqueña y la Subdirección Territorial Culhuacanes. No establecieron una fecha límite para hacerlo, pero desde ahora ya puedes acudir a dejar tu solicitud para obtener un pavo gratis.

Cuauhtémoc

Residente de la Cuauhtémoc

Tener 18 años

Llenar el formato de solicitud (lo entregan en la Alcaldía)

INE

CURP

Comprobante de domicilio

La entrega de documentos se realizará en la Explanada Techada del edificio sede de la alcaldía Cuauhtémoc. Se ubica en Aldama y Mina sin número, colonia Buenavista. En horario de 9:00 a 16:00 horas. Fecha límite 27 de noviembre.

Tláhuac

Los pavos gratis se entregarán al finalizar la Carrera del Pavo 2026. Serán 174 piezas para las primeras personas que crucen la meta.

La carrera será de una distancia de 5 kilómetros el 19 de diciembre de 2026 a las 8:00 horas en el Bosque de Tláhuac.

Si vas a participar por uno de los pavos gratis en CDMX, las inscripciones son gratuitas en el Deportivo San José, en las oficinas de la JUD de Promoción Deportiva. En horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

EPP