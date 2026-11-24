Un hombre fue detenido por elementos de la Guardia Estatal, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas.

La detención se realizó en la brecha La Esperanza–Arcabuz, donde los elementos detectaron al masculino en posesión de un arma de fuego, cargadores y cartuchos útiles.

Durante la intervención también fueron asegurados un equipo de radiocomunicación y diversos objetos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar los neumáticos de vehículos.

Tras el aseguramiento, el hombre y los objetos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del detenido ni su posible relación con algún grupo delictivo.