Imágenes de las cámaras de al menos cinco patrullas de la Policía Municipal de Querétaro comenzaron a circular en redes sociales, presuntamente difundidas por el hacker conocido como 'Arcepah'. El material exhibe recorridos, velocidad, coordenadas GPS y rostros de oficiales.

Las publicaciones más recientes corresponden al lunes 23 de noviembre y señalan a las unidades M-1190, M-1324 y M-1379. También se difundieron registros de las patrullas M-1282 y M-1283, correspondientes a días anteriores.

En las imágenes se observa el interior de las unidades, uniformes, el escudo institucional y una camioneta de Atención a Víctimas. Además, la unidad M-1324 coincide con registros del 911 que, presuntamente, fueron puestos a la venta por el mismo actor digital y estarían relacionados con el operativo 'Calles Seguras', en Lomas de Casa Blanca.

El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, informó que ya se inició una investigación para determinar la veracidad del material publicado.

La difusión también se relaciona con una presunta filtración de más de 15 bases de datos de Querétaro. Entre la información exhibida se encuentran registros de llamadas al 911, datos de la Comisión Estatal de Aguas y un padrón de usuarios de una plataforma municipal de Corregidora, que presuntamente incluye información personal de denunciantes y menores de edad.