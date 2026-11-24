El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que hay menores de edad que se encargan de reclutar a otros jóvenes para el crimen organizado.

De acuerdo con Raúl Servín, del colectivo Lazos de Amor, la delincuencia organizada utiliza a adolescentes que todavía no cumplen la mayoría de edad para captar a más personas, principalmente de 13 a 17 años.

“Te digo, los niños reclutadores. Los tienen como halcón para estar cuidando a las personas que ya traen entre ceja y ceja para convencerlos de irse a trabajar con la delincuencia organizada”, explicó Servín.

Las autoridades advierten que la modalidad de reclutamiento criminal comienza a salir del mundo digital en las redes sociales, ya que la Policía Cibernética ha realizado patrullajes virtuales para detectar y eliminar cuentas relacionadas al reclutamiento forzado.

“Lamentablemente son menores de edad los que se están reclutando y eso nos va a complicar de manera exponencial. Lamentablemente por su edad, cuando los aseguramos o llevamos a cabo operativos y hay menores de edad, ellos entran como víctimas por su adolescencia”, informó Hernández González.

Algunos de los métodos detectados de manera presencial, es la invitación abierta a unirse a la delincuencia con la falsa promesa de regresar. O también en redes sociales a través de enamoramiento, casos en los que pactan citas para conocerse en persona terminan en desapariciones.