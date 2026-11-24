Un hombre identificado como Ángel ‘N’, octava persona detenida durante la captura de César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’, fue vinculado a proceso después de que la FGR obtuvo la resolución del juez de Control, por su probable participación en los delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la investigación, elementos de la Secretaría de Marina realizaban una técnica de cateo en una finca de la colonia Jardines del Sol, perteneciente al municipio de Zapopan, cuando consiguieron la detención de Ángel ‘N’, sobre la azotea de dicho inmueble, el 18 de noviembre.

Los elementos federales le aseguraron 22 cartuchos y 19 envoltorios conteniendo sustancia cristalina, conocida como metanfetamina, objetos que fueron asegurados por las autoridades.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vinculan a Proceso a Ángel ‘N’, Detenido en el Operativo de Captura de ‘El Topo’

Ángel ‘N’ y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien realizó las diligencias necesarias para judicializar la carpeta de investigación.

Con estos datos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional, el juez de Control dictó auto de vinculación a proceso contra Ángel ‘N’ por los delitos antes mencionados y permanecerá internado en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, el tiempo que dure su proceso.