Un hombre acudió a la casa de su yerno en El Salto para defender a su hija de los presuntos maltratos que sufría y para conversar sobre un daño que le habían causado a su automóvil. Sin embargo, fue su consuegro quien se hizo presente y tras una discusión que fue subiendo de tono, llegaron hasta los golpes.

Posteriormente, el padre del joven sacó un machete y comenzó a agredir a su consuegro. Este último, al ser atacado con el arma punzocortante, desenfundó una pistola y la detonó en varias ocasiones contra el otro hombre, arrebatándole la vida. El homicida intentó darse a la huida a bordo de una camioneta.

Sin embargo, sobre el cruce de las calles Diamante y Seleno, en la colonia San Lorenzo, se encontró con policías municipales.

Durante la huida, el hombre habría intentado arrollar a un civil y posteriormente impactó la camioneta contra una unidad oficial. Desde el vehículo realizó al menos dos detonaciones de arma de fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. Debido a la gravedad de las heridas, el hombre perdió la vida en el lugar.

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En la camioneta también viajaban otras dos personas: la hija del hombre que inicialmente fue asesinado y un trabajador. Ambos fueron requeridos como testigos para que rindan su declaración ante el Ministerio Público.

Por su parte, policías municipales localizaron varios indicios, entre ellos casquillos de arma de fuego, tanto en el domicilio donde ocurrió el primer homicidio como en el vehículo en el que se registró el segundo enfrentamiento.

Familiares, bajo reserva, señalaron que la mujer presuntamente ya había recibido amenazas tanto de su esposo como de su suegro. Estos antecedentes, así como las rencillas que habrían desencadenado el enfrentamiento, serán investigados por la Fiscalía del Estado para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Finalmente, personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de ambos cuerpos y los trasladó a la morgue metropolitana, donde se llevarán a cabo las diligencias correspondientes antes de entregarlos a sus familiares.