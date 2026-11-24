Un taxi terminó impactado contra un poste de telefonía luego de ser chocado por un automóvil particular cuyo conductor escapó del lugar, en la colonia Pisa Flores, del municipio de Tuxpan.

La unidad afectada es el taxi número económico 166. De acuerdo con los primeros reportes, el responsable conducía un automóvil gris que presuntamente invadió el carril de circulación y provocó el accidente.

El percance se registró este martes 24 de noviembre, sobre la calle Camino a Juan Lucas. En el taxi viajaban una mujer y su hijo, quienes se retiraron del sitio después del impacto, sin esperar la llegada de las autoridades o los servicios de emergencia.

Se esperaba el arribo de personal de vialidad para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades.