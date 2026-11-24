Guadalupe Josafat ’N’, Policía Municipal y Evelyn Del Rocío ’N’ empleada del C4 de San Francisco del Rincón, Guanajuato, han sido vinculados a proceso por homicidio.

La detención de ambos fue por el asesinato de Óscar Leonel ’N’ mejor conocido como ‘El Caballo’, quien era Policía Municipal, en la colonia de La Mezquitera.

Tras 15 días del ataque, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, dio a conocer la vinculación a proceso de dos personas por su participación en el homicidio.

El mismo hecho tiene una línea de investigación que da pie a más especulaciones.

Ya que Javier ’N’, elemento activo del cuerpo de Bomberos falleció en un presunto accidente vial el pasado mes de octubre.

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Javier impactó contra la fachada de una casa de Villas de Las Flores cuando supuestamente era perseguido por una patrulla de la Policía que era conducida por Óscar Leonel alias ‘El Caballo’.

Evelyn, hoy detenida por el asesinato Óscar es hermana de Javier, bombero que falleció en aquel accidente de octubre por lo que autoridades ya investigan si el asesinato del policía Óscar Leonel sea derivado de una venganza.