La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que cerca del 10% de las consultas que los mexicanos realizan en la plataforma ChatGPT gratuita son relacionadas con temas médicos.

“Ya los mexicanos le preguntan a la inteligencia artificial: me duele la cabeza, ¿qué hago? O los jóvenes lo utilizan para orientación de atención psicológica y no sabemos qué están diciendo (las aplicaciones)”, mencionó la mandataria en la conferencia mañanera de este martes.

Sheinbaum Pardo planteó que, ante esta situación, es mejor que la tecnología "sea parte del Servicio Universal de Salud, que sepamos que lo que se está diciendo ahí es correcto y que además, haya un centro de atención médica, con mil médicos que ya se están contratando, a distancia, para poder atender cualquier necesidad”.

Afirmó que el sistema de salud en México “ha mejorado mucho”, con la incorporación del programa Salud Casa por Casa, consultorios, digitalización, compra de medicamentos, contratación de médicos y la adquisición de nuevos equipos.

Como parte del plan de digitalización en el sector salud, la mandataria dijo que este año se van a terminar los oficios en papel en el IMSS-Bienestar, donde toda la comunicación será de forma electrónica.

También, señaló que ahora la contratación del personal médico se realiza en menos de una semana, “todo eso es gracias a que nos metimos a fondo a ver cuáles eran los problemas y cómo podríamos solucionarlos”.

Además, hay un proceso de digitalización del expediente médico, el cual contendrá la historia clínica del paciente y podrá ser consultado por los doctores del sistema público de salud, integrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Apuntó que también las recetas médicas se renovarán y serán electrónicas. Con este cambio, el médico sabrá si hay disponibilidad de medicamento en todo el sistema de salud.

“La digitalización, la automatización, va a ser mucho más eficiente todo el servicio”, subrayó Sheinbaum Pardo.

“Hay que aprovechar la tecnología para la atención a la salud, eso es lo que estamos haciendo ahora y si podemos llegara los niveles que tiene China de automatización, de digitalización, incluso de uso de robots para ciertas cosas, pues qué mejor, porque lo que queremos es atender de la mejor manera a la gente", recalcó la presidenta de México.

El objetivo es que cada mexicano tenga la aplicación del Sistema Universal de Salud, con la que se podrán agendar citas y con ayuda de inteligencia artificial, recibir orientación para acudir con un médico.

Con información de N+.

RMT