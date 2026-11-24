La Secretaría de Salud informó que actualmente solo hay 12 casos activos de sarampión en México, en el estado de Chiapas, por lo que confió en que se recuperará el estatus de país libre de esa enfermedad, que le fue retirado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante el brote.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la dependencia, David Kershenobich, expuso que la OPS y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido al país como un ejemplo de cómo la vacunación puede controlar uno de esos brotes, pero tienen reglas claras sobre el estatus.

“La vamos a recuperar pronto”, enfatizó el funcionario respecto a la calificación de país libre de sarampión.

Indicó que el hecho de que solo haya 12 casos activos en una sola entidad “da tranquilidad de que hemos logrado avanzar en forma muy importante”.

En ese panorama, el secretario de Salud enfatizó que la OMS y la OPS han reconocido los esfuerzos de México, tanto para la región latinoamericana como para la norteamericana, en el tema de la vacunación.

“La vacunación va más allá de solo poner vacunas. Tiene como propósito prevenir enfermedades y México siempre se ha caracterizado por tener un programa de vacunación, déjenme llamarle moderno”, indicó.

Para ejemplificarlo, mencionó que el país cuenta con vacunas RNA para influenza y COVID, así como con nuevos esquemas de vacunación para prevenir el cáncer cervicouterino en niñas y niños, además de la vacuna sincicial respiratoria.

Por esa razón, Kershenobich consideró que México tiene “uno de los programas más sólidos de vacunación en la región latinoamericana y yo me atrevería a decir a nivel mundial y lo reconoce también la Panamericana y la Organización Mundial de la Salud”.

También aprovechó para agradecer a la población por acudir a vacunarse, pues destacó que eso permite que la posibilidad de que llegue un brote sea todavía más difícil.

“Cuando hablamos de 40 millones de vacunas, pues no nada más es decir: yo tengo las vacunas; sino que la gente tiene que acudir a vacunarse y ha acudido en forma muy importante, de tal manera que en la actualidad tenemos ya el 90% de la gente vacunada”, reveló.

De acuerdo con Kershenobich, para sarampión hay 10 millones de vacunas disponibles, por lo que llamó a la ciudadanía a acudir a vacunarse con toda confianza. “No tienen efectos secundarios y la vacunación es una de las medidas de salud pública que ha permitido alcanzar una mayor sobrevida en la población”, dijo.

El mensaje importante, agrego, es que la prevención que se está logrando en el país con las vacunas se verá reflejada en la calidad de vida de las personas.

“Entonces, yo creo que sí, es un ejemplo el programa de vacunación que tiene México”, sostuvo.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la declaración de la OPS de país libre de sarampión tiene pocas implicaciones prácticas y es en gran medida simbólica, pero marca un giro brusco en una enfermedad que se había controlado en gran medida gracias a décadas de avances científicos.

Según funcionarios internacionales de salud, el sarampión se elimina cuando el virus no se propaga localmente entre los residentes. La designación depende de si una sola cadena de transmisión de sarampión se ha extendido sin interrupción durante al menos 12 meses.

Para recuperar el reconocimiento de país libre de sarampión, debe transcurrir un año sin transmisión local después del cierre del brote.

SPB