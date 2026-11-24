Dos accidentes viales movilizaron a los cuerpos de emergencia en el municipio de Ciudad Serdán, Puebla. Bomberos Estación Bravo 15 y personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) intervinieron en ambos servicios.

El primer percance ocurrió sobre la carretera Ciudad Serdán–El Cerezo, a la altura de la Central de Abasto. Bomberos inspeccionaron el área para descartar riesgos eléctricos y derrames de combustible o fluidos; vialidad estatal quedó a cargo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choca Tráiler contra Barrera Metálica de Contención en la Autopista México-Puebla

El segundo accidente se presentó en el bulevar José María Morelos, en el cruce con Francisco I. Madero, donde chocaron una motocicleta y un vehículo compacto. Entre los involucrados había un menor de edad; los paramédicos valoraron a los lesionados y Vialidad Municipal atendió el reporte.

Serán las autoridades mediante las investigaciones pertinentes, quienes determinarán responsabilidades por ambos percances ocurridos la mañana de este martes.

Con información de N+

JAPR