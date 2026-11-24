Reportan Accidentes Viales en Ciudad Serdán, Puebla: Un Menor de Edad Resultó Herido
Una motocicleta y un vehículo compacto chocaron en el cruce de José María Morelos y Francisco I. Madero
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Dos accidentes viales movilizaron a los cuerpos de emergencia en el municipio de Ciudad Serdán, Puebla. Bomberos Estación Bravo 15 y personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) intervinieron en ambos servicios.
El primer percance ocurrió sobre la carretera Ciudad Serdán–El Cerezo, a la altura de la Central de Abasto. Bomberos inspeccionaron el área para descartar riesgos eléctricos y derrames de combustible o fluidos; vialidad estatal quedó a cargo.
El segundo accidente se presentó en el bulevar José María Morelos, en el cruce con Francisco I. Madero, donde chocaron una motocicleta y un vehículo compacto. Entre los involucrados había un menor de edad; los paramédicos valoraron a los lesionados y Vialidad Municipal atendió el reporte.
Serán las autoridades mediante las investigaciones pertinentes, quienes determinarán responsabilidades por ambos percances ocurridos la mañana de este martes.
Con información de N+
JAPR