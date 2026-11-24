A través de redes sociales han crecido los reportes de fallas y una caída general de TikTok este 24 de Noviembre de 2026, por lo que en N+ profundizamos sobre qué pasó hoy con TikTok.

De acuerdo con DownDetector los reportes comenzaron alrededor de las 13:37 horas del martes, tiempo del Centro de México. En esta página usuarios de internet denuncian fallas en aplicaciones y sitios web en las últimas 24 horas.

Hasta el momento de publicación de esta nota, TikTok no había emitido ningún informe sobre fallas o caída de su aplicación pese a los reportes de usuarios.

¿Qué pasó con TikTok Hoy 24 de Noviembre de 2026?

Alrededor de las 13:37 horas iniciaron los reportes de fallas en la aplicación de videos TikTok en México y Estados Unidos. El 75% de estas denuncias apuntaban a la App de videos, mientras que el 9% se enfocaban en el Feed y 8% en la Búsqueda.

Para lograr identificar mejor el problema, Downdetector permite hacer reportes sobre distintas fallas; con la App, Comentarios y Mensajes, Inicio de Sesión, Publicaciones, sitio web, búsqueda, feed, Live Stream, Shopping y Fallas Generales.

El pico más alto de reportes de falla en TikTok se registró a las 13:45 horas. Foto: Captura