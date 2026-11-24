¿Qué Pasó con TikTok Hoy? Usuarios Reportan Fallas y Caída de App este 24 de Noviembre 2026
Usuarios de redes sociales reportaron fallas desde las 13:30 horas en México y Estados Unidos; conoce las últimas noticias sobre la caída de la app.
Usuarios de redes sociales reportaron fallas desde las 13:30 horas en México y Estados Unidos; conoce las últimas noticias sobre la caída de la app.
A través de redes sociales han crecido los reportes de fallas y una caída general de TikTok este 24 de Noviembre de 2026, por lo que en N+ profundizamos sobre qué pasó hoy con TikTok.
De acuerdo con DownDetector los reportes comenzaron alrededor de las 13:37 horas del martes, tiempo del Centro de México. En esta página usuarios de internet denuncian fallas en aplicaciones y sitios web en las últimas 24 horas.
Hasta el momento de publicación de esta nota, TikTok no había emitido ningún informe sobre fallas o caída de su aplicación pese a los reportes de usuarios.
Alrededor de las 13:37 horas iniciaron los reportes de fallas en la aplicación de videos TikTok en México y Estados Unidos. El 75% de estas denuncias apuntaban a la App de videos, mientras que el 9% se enfocaban en el Feed y 8% en la Búsqueda.
Para lograr identificar mejor el problema, Downdetector permite hacer reportes sobre distintas fallas; con la App, Comentarios y Mensajes, Inicio de Sesión, Publicaciones, sitio web, búsqueda, feed, Live Stream, Shopping y Fallas Generales.
Información en desarrollo.